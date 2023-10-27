23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 23.

3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1761 مبايعة بقيمة 6.55 مليارات درهم، منها 265 مبايعة للأراضي بقيمة 2.84 مليار درهم و1496 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.71 مليارات درهم.

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23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوعبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 23.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1761 مبايعة ... اقرأ أكثر ⮕

1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبيدبي في 25 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم.وشهدت الدائرة تسجيل 411 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم منها 65 مبايعة للأراضي بقيمة 485.85 مليون درهم و346 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 876.93 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 61. اقرأ أكثر ⮕

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1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوميةبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم.. اقرأ أكثر ⮕

1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبيدبي في 26 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 556.93 مليون درهم و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.5 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54. اقرأ أكثر ⮕

1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕