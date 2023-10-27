23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

المصدر:بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 23.3 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعية الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1761 مبايعة بقيمة 6.55 مليارات درهم، منها 265 مبايعة لأراضٍ بقيمة 2.84 مليار درهم و1496 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.71 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 16.26 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 104 هبات بقيمة 565.22 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74.78 مليون درهم في منطقة «اليفرة 1»، تلتها مبايعة بقيمة 64.88 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 61.92 مليون درهم في منطقة القوز الثانية. وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 277.95 مليون درهم، تلتها منطقة «مدينة هند 4» بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 101.23 مليون درهم، وثالثة في منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 894.06 مليون درهم. headtopics.com

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 133.61 مليون درهم في منطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعتان في منطقة نخلة جميرا، الأولى بقيمة 63.92 مليون درهم، والثانية بقيمة 53.7 مليون درهم. وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 143 مبايعة بقيمة 158.08 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 125.88 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 128 مبايعة بقيمة 516.04 مليون درهم.

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