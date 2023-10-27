23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

78 مليون درهم في منطقة اليفرة 1 تليها مبايعة بقيمة 64.88 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 61.92 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 277.95 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 101.23 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 894.06 مليون درهم.وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 133.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 143 مبايعة بقيمة 158.08 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 125.88 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 128 مبايعة بقيمة 516.04 مليون درهم.وسجلت الرهون قيمة قدرها 16.26 مليار درهم منها 89 رهنا للأراضي بقيمة 15 مليار درهم و537 رهنا للفلل والشقق بقيمة 1.26 مليار درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 13.79 مليار درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 586.33 مليون درهم.

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