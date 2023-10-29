226 من خريجي كليات التقنية العليا حاصلون على الامتياز

عبدالله بن زايد شهد تخريج طلبة «الامتياز» في كليات التقنية العليا. وامشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج 226 من الخريجين والخريجات الحاصلين على الامتياز، والامتياز مع مرتبة الشرف، دفعة «قادة اليوم للغد 2023» على مستوى فروع الكليات الـ16 بمختلف إمارات الدولة، ومن مختلف البرامج والتخصصات التي تشمل الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية.

حضر الحفل الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ووزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبدالرحمن العور، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

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عبدالله بن زايد يشهد تخريج طلبة الامتياز في كليات التقنية العلياشهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج (226) من الخريجين والخريجات الحاصلين على الامتيازrn اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد يشهد تخريج طلبة 'الامتياز' في كليات التقنية العلياأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج (226) من الخريجين والخريجات الحاصلين على الامتياز ، والامتياز مع مرتبة الشرف، دفعة 'قادة اليوم للغد 2023' وذلك على مستوى فروع الكليات ال16 بمختلف إمارات الدولة، ومن مختلف البرامج والتخصصات التي... اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد يشهد تخريج طلبة 'الامتياز' في كليات التقنية العلياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد يشهد تخريج طلبة «الامتياز» بكليات التقنية العلياشهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية... اقرأ أكثر ⮕

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