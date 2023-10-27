200 علامة تجارية تشارك بمعرض المجوهرات والساعات في أبوظبي

يستضيف المعرض الذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أكثر من 7000 زائراً من عشاق المجوهرات ليشكل منصة مميزة لاكتشاف المجموعات الجديدة والمواهب الصاعدة، وسط جمهور يشارك شغفه في تعزيز لغة الحوار حول تقاليد الصناعة، وتقنياتها، واتجاهاتها.
وبهذه المناسبة قال تمجيد عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جوهرة للمجوهرات يسعدنا أن نشارك للمرة الأولى في معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي ،و تتميز مجموعتنا باحتوائها على قطع استثنائية من مجوهرات الذهب واللؤلؤ والماس الطبيعي، مصنوعة بخبرة ومهارة عالية، وستقدم مجوهرات جوهرة خصماً حصرياً بنسبة 60% على مجوهرات مختارة من الماس واللؤلؤ، إلى جانب مجموعاتنا العالمية المتوفرة في منصتنا في معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
شرطة أبوظبي تشارك في المسابقة الدولية لتحدي التكنولوجيا لأصحاب الهمم 2023أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات المسابقة الدولية لتحدي التكنولوجيا لأصحاب الهمم 2023 وجلسات 'منتدى الابتكار والشمول' وذلك في مركز أبوظبي للمعارض “أدنيك” خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر الحالي. اقرأ أكثر ⮕