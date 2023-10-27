200 علامة تجارية في مجوهرات وساعات أبوظبي

تجمع النسخة الـ30 من معرض المجوهرات والساعات السنوي المُقام في أبوظبي، أكثر من 200 علامة تجارية معروفة على المستوى العالمي، لعرض أحدث التصاميم في عالم المجوهرات والساعات.

يستضيف المعرض خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أكثر من 7000 زائر من عشاق المجوهرات، ليشكل منصة مميزة لاكتشاف المجموعات الجديدة والمواهب الصاعدة، وسط جمهور يشارك شغفه في تعزيز لغة الحوار حول تقاليد الصناعة، وتقنياتها، واتجاهاتها.

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200 علامة تجارية تشارك بمعرض المجوهرات والساعات في أبوظبيأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تجمع النسخة الـ 30 من معرض المجوهرات والساعات السنوي الذي يقام في أبوظبي من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل أكثر من 200 علامة تجارية معروفة على مستوى العالم، لعرض أحدث التصاميم في عالم المجوهرات والساعات. اقرأ أكثر ⮕

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