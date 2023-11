20% نمو أرباح 'تيكوم' خلال 9 أشهر وارتفاع الإيرادات إلى 1.6 مليار درهم

من جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يعكس أداؤنا المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قدرتنا على الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية في دبي ومواصلة التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا الرامية للارتقاء بأداء محفظتنا المتنوعة والحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة".

وتابع قائلاً: "تقترب مجمعات الأعمال العشر التابعة لمحفظتنا من تحقيق معدلات إشغال كاملة مع استمرار توجه عملائنا الحاليين إلى تجديد عقود الإيجار وانضمام العديد من العملاء الجدد، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب القوي على أصولنا التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة، والتي توفر بيئات أعمال متخصصة وتنافسية مدعومة بالبنية التحتية المتطورة وبكل المقومات والعناصر اللازمة للنمو المستقبلي.

- بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5% كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية.- بلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 89% في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس ما تقدِّمه المجموعة من حلول مبتكرة إلى جانب ارتفاع معدلات رضا العملاء.

- ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم إماراتي، في ظلّ الأداء الإيجابي والمتميز والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمدعوم بالازدهار المستمر لسوق العقارات في دبي. - وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 22% على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسّن الكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول.

