20 % نموا في صافي أرباح 'تيكوم' خلال 9 أشهر

5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية.وشهدت المجموعة زيادة بنسبة 17% في عدد العملاء الجدد، لترحب بأكثر من 1,600 عميل جديد، وبلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 89% في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس ما تقدِّمه المجموعة من حلول مبتكرة إلى جانب ارتفاع معدلات رضا العملاء.

ALKHALEEJ: ارتفاع أرباح «برجيل» 76.4% إلى 362 مليون درهم في 9 أشهرارتفع صافي أرباح مجموعة برجيل القابضة خلال التسعة أشهر الأولى...

ALBAYANNEWS: 20% نمو أرباح 'تيكوم' خلال 9 أشهر وارتفاع الإيرادات إلى 1.6 مليار درهمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

ALKHALEEJ: 768 مليون درهم أرباح «تيكوم» في 9 أشهر بنمو 20%نمت أرباح مجموعة تيكوم بنسبة 20% لتصل إلى 768 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023. وارتفعت الإيرادات إلى 1.6 مليار درهم بنمو 7%

ALKHALEEJ: 4,8 مليار درهم أرباح بنك دبي الإسلامي في 9 أشهر بنمو 17.6%أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائج مالية قياسية حيث سجل صافي الأرباح نموا 17.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4,8 مليار درهم في 9 أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2023...

WAMNEWS: صافي أرباح 'برجيل' ينمو بنسبة 76.4% خلال 9 أشهرأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أعلنت مجموعة برجيل القابضة 'بي إل سي'، اليوم نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث ارتفع صافي الربح في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 76.4% ليصل إلى 362 مليون درهم، بينما زاد صافي الربح بنحو 162.6% إلى 137 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2023.

