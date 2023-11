20 أسترالياً ضمن المجموعة الأولى من الأجانب الذين عبروا من غزة إلى مصر

وغادر ما لا يقل عن 320 من الرعايا الأجانب القطاع إلى مصر يوم الأربعاء، في أول تطبيق لاتفاق تم التوصل إليه بوساطة قطرية. وقال واتس إنه لا يزال هناك 65 أستراليا في غزة وإن الحكومة طالبتهم، باستخدام جميع قنوات الاتصال المتاحة، بالتحرك نحو معبر رفح في أسرع وقت ممكن.

وتابع واتس لقناة إيه.بي.سي التلفزيونية أن الحكومة لا تخطط لتنظيم مزيد من الرحلات الجوية في الوقت الراهن في ظل الخيارات التجارية المتاحة. وقال واتس إنه "شجع بقوة" الأستراليين الموجودين في لبنان على مغادرة البلاد بعد الاشتباكات الدامية بين إسرائيل وحزب الله.

وتابع "لا يمكننا تقديم أي ضمانات بأن مطار بيروت سيبقى مفتوحا إذا اتسع الصراع إلى جنوب لبنان وأصبحت خيارات المغادرة أكثر تعقيدا وصعوبة في تلك المرحلة".رئيس الدولة يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني في مستشفيات الإمارات برفقة عائلاتهم

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: مصر تستقبل أول دفعة من مزدوجي الجنسية والجرحى الفلسطينيينخرجت الدفعة الأولى من الرعايا الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة، أمس الأربعاء، من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فرنسا: خمسة من رعايانا تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر الأربعاءخرجت «مجموعة أولى تضم خمسة مواطنين فرنسيين»، ضمن أكثر من 400 شخص من الأجانب ومزدوجي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مستشفيات مصرية جاهزة لاستقبال أول 81 مصاباً فلسطينياً من غزةجهزت مصر عدة مستشفيات لاستقبال الجرحى القادمين من غزة، اليوم الأربعاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: بالتفاصيل.. هؤلاء الأجانب يمكنهم الخروج من غزة عبر رفحفيما تستعد مصر لاستقبال ما يقارب 81 جريحا ومصابا بإصابات بليغة من قطاع غزة ، كشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: وصول أول دفعة من الفلسطينيين حاملي الجوازات الأجنبية إلى مصر من معبر رفحوصلت أول دفعة من حاملي جوازات السفر الأجنبية من غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح، وفقاً لوكالة رويترز...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إيطاليا وبريطانيا وإندونيسيا يأملون خروج رعاياهم من غزة الأربعاءنقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني قوله إنه يأمل أن تتمكن الدفعة الأولى من المواطنين الإيطاليين من مغادرة غزة، الأربعاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕