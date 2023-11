195 ضحية في قصف إسرائيلي جديد على جباليا.. الأمم المتحدة: جرائم حرب

ومن بين من جرى إجلاؤهم حاملو جوازات سفر من كل من أستراليا، والنمسا، وبلغاريا، وجمهورية التشيك، وفنلندا، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وبريطانيا، والولايات المتحدة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن دوي انفجارات سُمع في الساعات الأولى من صباح الخميس، في محيط مستشفى القدس بمدينة غزة، وسبق أن أبلغ الجيش الإسرائيلي المستشفى بضرورة الإخلاء على الفور، وهو ما يقول مسؤولون من الأمم المتحدة إنه أمر يستحيل القيام به دون تعريض المرضى للخطر.

وتقول إسرائيل إن الحركة لديها مراكز قيادة وغيرها من «البنية التحتية تحت وحول وداخل المباني المدنية، مما يعرض عن عمد المدنيين في غزة للخطر». وعمل الفلسطينيون الأربعاء على البحث بين الأنقاض في محاولة يائسة لانتشال ضحايا محاصرين. ووصف أحد الشهود الأمر بأنه «مذبحة».

وكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على منصة إكس «نظراً للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن تصل إلى مستوى جرائم حرب».

ووسط تزايد المطالبات الدولية بهدنة مؤقتة للأعمال القتالية لأسباب إنسانية، تتدهور الظروف في القطاع الساحلي بشكل متزايد في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية والحصار المشدد، وتتضاءل الكميات المتاحة من الغذاء والوقود ومياه الشرب والأدوية.

وتواجه المستشفيات صعوبات بسبب نقص الوقود الذي أدى إلى إغلاق أبواب بعضها بما في ذلك المستشفى الوحيد في غزة لعلاج السرطان، وترفض إسرائيل السماح للقوافل الإنسانية بإدخال الوقود وترجع هذا إلى أن مقاتلي حماس سيستخدمونه لأغراض عسكرية.

