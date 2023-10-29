1600 من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا العالمية يبحثون في دبي مستقبل بيئات العمل أول نوفمبر

تستضيف دبي معرض ومؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية «SHRM Mena» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي، في الفترة بين 1 - 2 نوفمبر 2023، لاستعراض أحدث الأنظمة والقوانين، وتقديم أساليب مبتكرة، وتمكين الأفراد والمنظمات لتسخير الأتمتة وأطر العمل الديناميكية، لإعادة تشكيل نماذج العمل التقليدية.

ويقدم المؤتمر الذي يعقد في فندق أتلانتس النخلة، تجارب تعليمية وجلسات ودراسات وأوراق بحثية من قبل شخصيات بارزة، وقادة فكر وصناع قرار، للتأكيد على أهمية إقامة شراكات، والتعلم من التحديات التي تواجه بيئة العمل، والتعاون لتشكيل مستقبل أفضل لأماكن العمل.

وأكد جوني سي. تايلور الابن الرئيس والمدير التنفيذي لـ «شارم»، أن «مشهد العمل المتغير يتطلب اهتماماً ومعالجة الاضطرابات التي تؤثر في أماكن العمل. وتلتزم «شارم» بالمساهمة في ذلك، مستفيدةً من خبرتها، لضمان استعداد القوى العاملة العالمية للتنقل بين التعقيدات والفرص المتنامية في مشهد التوظيف المعاصر. headtopics.com

وسيناقش الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، موضوع «القيادة المستدامة والمبتكرة»، وسيستعرض أهمية إعداد المواهب لتحقيق أهداف التطوير المهني، وكيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا، لضمان الاستدامة والتوازن بين العمل والحياة.

سيتحدث في الجلسة الأولى عبد الله الزهراني المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ثروة، عن المواهب، وكيف يمكن لأصحاب العمل والموظفين، على حد سواء، الاستفادة من شبكات التوظيف التي تجذب المزيد من الموظفين المؤهلين، وتضيف نوعاً من التنوع لمكان العمل. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

دبي تستضيف منتدى المدن الثقافية العالمي 2024فازت دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي، الذي سيُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024... اقرأ أكثر ⮕

دبي.. ملتقى مذاقات عالمية في مركزي القهوة والشاييلعب مركزا القهوة والشاي في «جبل علي» التابع ل«مركز دبي للسلع المتعددة» دوراً رئيسياً في تكريس مكانة دبي باعتبارها لاعباً محورياً في سلسلة التوريد العالمية. اقرأ أكثر ⮕

بلدية دبي تستعرض جهودها بمجال الرقابة الصحية في معرض 'عالم الجمال 'دبي في 29 أكتوبر / وام / تستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها ‏في معرض عالم الجمال الشرق الأوسط 2023 الذي يقام من 30 أكتوبر الجاري ولغاية الأول من نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ، أبرز ما تقدمه من خدمات في مجال الرقابة على الصحة العامة والمنتجات الخاصة بالتجميل والعناية الشخصية وجهودها في بناء منظومة صحية رقابية متكاملة في إمارة دبي تعد من... اقرأ أكثر ⮕

خلال منتدى 'الطريق إلى COP28'.. قادة ورواد أعمال يناقشون الجهود المناخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيادبي في 27 أكتوبر / وام / اجتمع أكثر من 350 من قادة ورواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين في منتدى “الطريق إلى” cop28'، الذي عقد في دبي بالتعاون مع 27 فرعاً لمنظمة الرؤساء الشباب YPO في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تحفيز الجهود وتعزيز العمل الجماعي ومساهمة القطاع الخاص الإقليمي في مواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق... اقرأ أكثر ⮕

ثلاثة آلاف مقابلة فورية للكفاءات الوطنية في معرض «مُصنّعين»اختتمت في أبوظبي، فعاليات معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد مشاركة ما يزيد على 3 آلاف من الشباب الإماراتيين اقرأ أكثر ⮕

الإمارات الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات العالمية في نوفمبرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕