16.2 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في 9 أشهر بنمو 50%

عبر مطار أبوظبي الدولي بنسبة 50% لتصل إلى أكثر من 16.2 مليون مسافر، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 سبتمبر 2023، مقارنةً ب10.7 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وعلى صعيد عدد الرحلات فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 30.47% لتصل إلى 105738 رحلة خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة ب81042 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2022. وأعلن مطار أبوظبي الدولي، الجمعة، نتائج تقرير حركة المسافرين في الربع الثالث، الذي أظهر معدلات جيدة بلغت 5,95 مليون مسافر، خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز – 30 سبتمبر/ أيلول، بزيادة 29.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل مطار أبوظبي الدولي 37,903 حركات هبوط أو إقلاع للفترة نفسها، وهي زيادة بنسبة 21.8%، مقارنة بمعدل 31,123 رحلة خلال الربع الثالث من عام 2022.وشهدت إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً على صعيد الوجهات الدولية في الربع الثالث، عبر تسيير 24 شركة طيران رحلاتها إلى 119 وجهة حول العالم عبر المطار، وتضمنت الوجهات التي شهدت إقبالاً متزايداً لندن (238,196 مسافراً)، ومومباي (228,189 مسافراً)، وكوتشي (191,883 مسافراً)، والقاهرة (172,570 مسافراً)، والدوحة (168,417 مسافراً). headtopics.com

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