16 نوعاً من «المخدرات المُصنّعة» كشفتها شرطة دبي في عامين

شرطة دبي تواكب التطورات في عالم المخدرات والتركيبات الكيميائية الخاصة بها من خلال مركز «مرصد المخدرات». من المصدركشف خبراء السموم والكيمياء في مركز «مرصد» المخدرات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، عن 16 نوعاً من المخدرات المُصنّعة الجديدة خلال عامي 2022-2023، وذلك بفضل التجارب والأبحاث والتحاليل المخبرية الدقيقة التي أجروها على مواد أظهرت احتواءها على سموم تؤثر في صحة الإنسان وسلامة عقله.

وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، على مواكبة التطورات في عالم المخدرات، والتركيبات الكيميائية الخاصة بها، من خلال مركز «مرصد المخدرات»، الذي يضم نُخبة من خبراء السموم، يعملون بكل حرفية ودقة في تحليل الجزيئات والمكونات الخاصة بالمواد، وإجراء الدراسات عليها، ومعرفة مدى...

وبين اللواء بن غليطة أن شرطة دبي لديها خبراء مُتخصصون على أعلى المستويات في كشف المواد المخدرة المُصنّعة وغيرها، إلى جانب امتلاكها أحدث الأجهزة فائقة التقدم التي تستطيع الكشف عن أي تلاعب، والتعرف إلى التغيرات التي قد يُجريها تجار المخدرات على العناصر الكيميائية المكونة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غضون دقائق فقط، وبالتالي منعهم من ترويج أي نوع من السموم وإنفاذ القانون بحقهم. headtopics.com

وحول طبيعة المواد الـ16 التي كشفها خبراء السموم، أوضح بن غليطة أنها تتمثل في 12 نوعاً من القنبيات المُصنّعة، ونوعين من الكاثينونات المُصنّعة، ونوعين من مشتقات مخدر يعرف باسم (LSD)، مبيناً أن هذه المواد لها أثرها السلبي في المُتعاطين أنفسهم وفي المجتمع.

بدورها، أوضحت مديرة مركز مرصد المخدرات، الخبير أول ابتسام عبدالرحمن العبدولي، أن خبراء السموم والكيمياء في شرطة دبي لديهم إمكانات مُتقدمة لمنع انتشار هذه الأنواع من المخدرات المُصنّعة، وكشف محاولات تلاعب واحتيال تجار المخدرات من خلال قيامهم بإجراء تغييرات على تركيبات العناصر الكيميائية للمخدر حتى لا يجرّمها القانون الاتحادي المُختص. headtopics.com

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