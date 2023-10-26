16 نجما في النسخة الثانية من دوري التنس العالمي بأبوظبي ديسمبر القادم

أعلن منظمو دوري التنس العالمي، الذي تقام فعاليات نسخته الثانية، بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي من 21 إلى 24 ديسمبر القادم عن مشاركة 16 لاعبا من نجوم اللعبة، يتقدمهم المصنفة الأولى عالميا للسيدات أرينا سالبينكا، والمصنف الثالث عالميا للرجال دانييل ميديديف.

وتضم تشكيلة اللاعبين الرجال المعلن عنها إلى جانب ميدفيديف كل من ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الخامس عالمياً، وآندريه روبليف، المصنف السادس عالمياً، فيما تضم تشكيلة اللاعبات كل من إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً ويلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً"، و سيتم الإعلان عن بقية النجوم المشاركين لاحقا.

ويخوض اللاعبون المشاركون منافسات البطولة من خلال 4 فرق. وتضم المنافسات مواجهات الفردي، والزوجي للرجال والسيدات، والزوجي المختلط.

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