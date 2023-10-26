16 نجما في النسخة الثانية من دوري التنس العالمي بأبوظبي ديسمبر القادم

وتضم تشكيلة اللاعبين الرجال المعلن عنها إلى جانب ميدفيديف كل من ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الخامس عالمياً، وآندريه روبليف، المصنف السادس عالمياً، فيما تضم تشكيلة اللاعبات كل من إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً ويلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً"، و سيتم الإعلان عن بقية النجوم المشاركين لاحقا. ويخوض اللاعبون المشاركون منافسات البطولة من خلال 4 فرق. وتضم المنافسات مواجهات الفردي، والزوجي للرجال والسيدات، والزوجي المختلط.
وتضم تشكيلة اللاعبين الرجال المعلن عنها إلى جانب ميدفيديف كل من ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الخامس عالمياً، وآندريه روبليف، المصنف السادس عالمياً، فيما تضم تشكيلة اللاعبات كل من إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً ويلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً"، و سيتم الإعلان عن بقية النجوم المشاركين لاحقا. ويخوض اللاعبون المشاركون منافسات البطولة من خلال 4 فرق. وتضم المنافسات مواجهات الفردي، والزوجي للرجال والسيدات، والزوجي المختلط.
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