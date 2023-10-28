140 ناشراً يتعرفون إلى استراتيجيات الوصول للأسواق العالمية

انطلقت أمس أعمال «برنامج التدريب المهني للناشرين العرب والأفارقة»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، ضمن مبادراتها التي تسبق الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالتعاون مع «كلية الدراسات المهنية بجامعة نيويورك»، بمشاركة أكثر من 140 ناشراً عربياً وأفريقياً.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات وخبرات الناشرين العرب والأفارقة، وتعريفهم بأفضل الممارسات العالمية في قطاع النشر، واستثمار التقنيات الحديثة كأدوات فعالة للترويج للكتب والمؤلفين، وخلق تفاعل مع القراء، وزيادة المبيعات والإيرادات، واستعراض كيفية استخدام البيانات، كأساس لاتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تضمن تطوير قطاع النشر، وخطط وسياسات التواصل مع الموزعين الدوليين.

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140 ناشراً يتعرفون على إستراتيجيات الوصول للأسواق العالمية في 'برنامج التدريب المهني' بالشارقةالشارقة في 28 أكتوبر / وام / انطلقت اليوم أعمال 'برنامج التدريب المهني للناشرين العرب والأفارقة' الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب ضمن مبادراتها التي تسبق الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بالتعاون مع 'كلية الدراسات المهنية بجامعة نيويورك' بمشاركة أكثر من 140 ناشراً عربياً وأفريقياً. اقرأ أكثر ⮕

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