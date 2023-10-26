140 سباحاً وسباحة يشاركون في البطولة العربية بأبوظبي

تنطلق غداً منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة للعمومي (رجال وسيدات) بمشاركة 140 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وتستمر المنافسات حتى 30 أكتوبر الجاري، برعاية وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة ونادي أبوظبي للرياضات المائية.

تشارك في البطولة منتخبات البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن والإمارات، بتواجد 140 سباحا وسباحة. وقال مدير البطولة عبدالله الوهيبي، لـ «الإمارات اليوم» إن اللجنة المنظمة على أهبة الاستعداد لاستقبال هذا الحدث العربي الذي يشهد تجمعاً رياضياً كبيراً، وذلك بعد النجاح الملفت للبطولة العربية للسباحة التي أقيمت في أبوظبي في العام 2021.

وأضاف الوهيبي: «البطولة ستكون فرصة سانحة للاتحادات العربية الأعضاء، لإعداد السباحين من أجل المنافسات العالمية المقبلة ومنها بطولة العالم للسباحة 2024 بالدوحة ودورة الألعاب الأولمبية»باريس 2024«». وأشاد الوهيبي بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي من أجل انجاح البطولة التي تستمر على مدار 4 أيام، في مسبح مدينة محمد بن زايد (50 متر)، حيث عملت كافة اللجان جنباً إلى جنب مع الاتحاد العربي للسباحة من أجل استقبال الوفود وتسهيل مهمتهم في التدريبات، وتذليل كافة الصعوبات، قبل انطلاق البطولة. headtopics.com

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