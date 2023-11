140 ألف مهاجر معظمهم أفغان غادروا باكستان قبيل انقضاء «مهلة الترحيل»

Afghans retrieve useful stuff from their damaged mud homes demolished by authorities during a crackdown against an illegal settlement and immigrants, on the outskirts of Islamabad, Pakistan, Wednesday, Nov. 1, 2023. (AP Photo/Anjum Naveed)قال مسؤولون باكستانيون، الأربعاء، إن أكثر من 140 ألفاً من المهاجرين غير المسجلين معظمهم أفغان، غادروا البلاد قبل ساعات من انقضاء مهلة للمغادرة أو مواجهة الطرد.

وقالت باكستان، إنها ستبدأ الخميس، إجراءات لحصر وطرد أي من هؤلاء المهاجرين، بعد أن حددت مهلة في أكتوبر/ تشرين الأول، لبدء طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم مئات الآلاف من الأفغان. وقال مسؤول كبير في إقليم خيبر بختون خوا بشمال غرب باكستان المتاخم لأفغانستان، إن نحو 104 آلاف أفغاني غادروا عبر معبر طورخم الحدودي الرئيسي خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال نائب مفوض المنطقة عبد الناصر خان «بعضهم يعيش في باكستان منذ أكثر من 30 عاماً دون أي دليل على التسجيل».لكن وزارة الداخلية الباكستانية أعلنت عن عدد أكبر، قائلة إن 140322 من المقيمين بشكل غير قانوني غادروا البلاد.

وفي العاصمة الأفغانية، طلبت إدارة طالبان من جميع الدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان منحهم المزيد من الوقت للاستعداد للعودة إلى وطنهم. وقالت في منشور عن الأفغان في باكستان وأماكن أخرى على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا «ندعوها (الدول) إلى عدم ترحيل الأفغان قسراً دون إعداد، وبدلاً من ذلك منحهم ما يكفي من الوقت، وعلى الدول أن تتحلى بالتسامح».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: الأسواق العالمية ترتفع في آخر جلسات أكتوبر قبيل قرار «الفيدرالي»ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، في آخر جلسات أكتوبر، قبيل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم الأربعاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عشرات آلاف المهاجرين الأفغان يغادرون باكستان لتجنّب توقيفهمسارع أكثر من 10 آلاف مهاجر أفغاني إلى الحدود، الثلاثاء، في اليوم الأخير لمهلة محددة لنحو 1,7 مليون أفغاني...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عشرات آلاف المهاجرين الأفغان يغادرون باكستان تجنباً للترحيلسارع أكثر من 10 آلاف مهاجر أفغاني إلى الحدود، أمس الثلاثاء، في اليوم الأخير لمهلة محددة لنحو 1,7 مليون أفغاني لمغادرة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: العثور على جثتين على متن قارب يقل 200 مهاجر قبالة «الكناري»عثر على جثتي مهاجرين، خلال عملية إنقاذ قارب على متنه 209 أشخاص، الاثنين، قبالة جزيرة تينيريفي الإسبانية في أرخبيل الكناري...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: لقد أخفقنابعدما أقر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي سابقاً بوقوع 'أخطاء' في تقييمات أجهزة الاستخبارات قبيل هجوم مباغت شنته حركة حماس في 7 أكتوبر، أعلن رئ

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «وول ستريت» تنتعش في بداية الأسبوع قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»ارتفعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، مع استعداد المتداولين لأسبوع كبير مملوء بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕