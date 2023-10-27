14.2 مليار دولار مبيعات «إنتل» في 3 أشهر

وقالت إنتل في بيان الخميس: «إن المبيعات في هذه الفترة ستتراوح بين 14.6 مليار دولار و15.6 مليار دولار، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 14.4 مليار دولار». وباستثناء بعض البنود، سيكون الربح 44 سنتاً للسهم. وكان المحللون يتوقعون 31 سنتاً، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».
وفي الربع الثالث، بلغت الأرباح 41 سنتاً للسهم من مبيعات بلغت 14.2 مليار دولار. وقدر المحللون أرباحاً قدرها 21 سنتاً وإيرادات قدرها 13.5 مليار دولار. وحققت حوسبة العملاء، وهي شركة إنتل لرقائق الكمبيوتر، إيرادات بقيمة 7.87 مليار دولار في الربع الأخير، وذلك مقارنة بتقديرات بنحو 7.4 مليار دولار. وبلغت مبيعات مراكز البيانات 3.8 مليار دولار أمريكي، مقابل متوسط توقعات قدره 3.94 مليار دولار أمريكي. وقال جيلسنجر: «إن هذا السوق في طريقه لشحنات سنوية تبلغ نحو 270 مليون وحدة، وسوف تنمو في النهاية إلى نحو 300 مليون وحدة».وتُظهر التوقعات المتفائلة زخماً متزايداً لجهود التحول التي تبذلها إنتل تحت قيادة الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر.
وقفزت أسهم إنتل بنسبة 10% في نيويورك. وكانت هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي أشاد فيها المستثمرون بالتقرير الفصلي للشركة. وقد ساعد ذلك شركة إنتل على مواكبة الارتفاع الأوسع في أسهم صناعة الرقائق هذا العام، مدفوعاً بالتفاؤل بأن الزيادة في استخدام الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى زيادة الطلب. headtopics.com
وقال جيلسنجر للمحللين عبر الهاتف: «إن هذا الربع كان خطوة إلى الأمام في خطة الشركة لاستعادة الريادة في صناعة الرقائق، وتضمن الفوز بعملاء جدد لقسم التصنيع الخارجي التابع لها».هامش الربح الإجمالي وتوقعت إنتل أن يصل هامش الربح الإجمالي المعدل -الجزء المتبقي من المبيعات بعد خصم تكلفة الإنتاج- إلى 46.5% في الربع الرابع. ويقارن ذلك بتقدير 44.2%. ويعد هذا الإجراء مؤشراً على مدى إنتاجية شبكة مصانع إنتل التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وفي ذروة قوة إنتل، كان هامش الربح الإجمالي يزيد على 60%.
وقال ديف زينسنر، المدير المالي لشركة إنتل، في المكالمة: «إن إنتل أصبحت الآن واثقة بشكل متزايد بأنها بمجرد أن تستعيد الريادة التكنولوجية في إنتاج الرقائق، ستكون قادرة على استعادة هوامشها إلى هذا المستوى». headtopics.com