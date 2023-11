14 لاعبا عربيا ضمن قائمة الأفضل لعام 2023..الاعلان عن المرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقي

واوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي أن لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري وأساطير الكرة الإفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان قامت بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الاخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين نوفمبر 2022 و سبتمبر 2023.

وضمّت اللائحة الأولية لأفضل لاعب في القارة 30 مرشحاً بينهم 14 لاعباً عربياً نصفهم يمثلون المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر عندما أنهاه في المركز الرابع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الانجليزي)، عزّ الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)، حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، ياسين بونو (الهلال السعودي) ويوسف النصيري (اشبيلية الاسباني).

وضمت اللائحة سبعة لاعبين عرب آخرين هم الجزائريان رامي بنسبعيني (بوروسيا دورتموند الالماني)، رياض محرز (الاهلي السعودي)، المصريون محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) ومحمد عبد المنعم "كهربا" ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي (الاهلي) والتونسي محمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروش المجري).

ومن بين المرشحين بقوة للمنافسة على الجائزة مهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمهن المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الايطالي مع نابولي، ومهاجم النصري السعودي الدولي السنغالي ساديو مانيه المتوج بالجائزة العام الماضي.

ويتنافس مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي على جائزة افضل مدير فني في القارة السمراء مع تسعة مدربين آخرين في مقدمتهم الجزاري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة الى لقبي كأس الاتحاد الافريقي والكأس السوبر الإفريقية والسويسري مارسيل كولر الذي قاد الاهلي المصري الى استعادة لقبه في مسابقة دوري الابطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

