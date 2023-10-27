13 حديقة في مدينة العين تحصل على 'جائزة العلم الأخضر العالمية2023 '

ويساهم هذا الانجاز في تحقيق رؤية أبوظبي واستراتيجية دائرة البلديات والنقل في توفير المرافق العامة التي تدعم استراتيجية المعيشة وجودة الحياة واستدامة الحدائق ، حيث تضع بلدية مدينة العين رفاهية سكان المدينة ضمن أولوياتها وتعمل بشكل مستمر على توفير الاحتياجات المجتمعية والترفيهية لهم.

وأكدت المهندسة عائشة سالم البلوشي رئيس فريق التحضير لجائزة العلم الأخضر ببلدية مدينة العين ، أن هذا الإنجازياتي استمراراً لجهود البلدية في تأهيل وتصنيف المرافق الترفيهية كمرافق صديقة للبيئة ومستدامة مع تطبيقها أفضل الممارسات أسوةً بالمرافق العالمية ، كما حرصت البلدية خلال مشاركتها هذا العام على توسيع نطاق الحدائق المشاركة ليبلغ عدد الحدائق 13 حديقة من الحدائق المتميزة في مدينة العين بزيادة 7 حدائق عن العام الماضي ، لتكون هذه الحدائق وفق معايير الجائزة مكاناً يحتفي بالزائرين ويحافظ على البيئة...

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