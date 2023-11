12 لاعبا في معسكر منتخب الشاطئية استعداداً لوديتي اليابان والمغرب

وعقب عودة المنتخب من مشاركته الأخيرة في بطولة “نيوم” الدولية بالسعودية، وفوزه بالميدالية البرونزية، أدى الفريق تدريباته أمس “الثلاثاء” على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة البرازيلي فيكتور فاسكوس مدرب المنتخب. شارك في التدريبات 12 لاعباً قوام المنتخب في المعسكر الحالي وهم محمد الجسمي، وحميد جمال، ووليد محمدي، وأحمد بشر، ووليد بشر، وعلي محمدي، وعباس علي، وهيثم الكعبي، وراشد عيد، وعبدالله عباس، وعبدالله دهقاني، وكمال علي.

