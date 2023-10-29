12 لاعبا يمثلون المنتخب الوطني لبناء الأجسام في مونديال اسبانيا

، بالإضافة إلى أحمد جوهر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل.

وثمن محمد شاهين الحوسني دعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، الأمر الذي جعل المنتخب في كامل الجاهزية لخوض أقوى وأهم البطولات، وتحقيق الميداليات الملونة..منوهاً ان الفترة الماضية شهدت استعدادات قوية للمنتخب الوطني، على الجانب الفني والبدني، والمشاركة في العديد من البطولات.

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