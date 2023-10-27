118 % قفزة أرباح هواوي الصينية الفصلية إلى 3.6 مليارات دولار

ارتفعت أرباح شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للإلكترونيات بأكثر من الضعف في الربع الثالث من العام الجاري، الذي شهد إزاحة النقاب عن أهم إنجازات الشركة في مجال الرقائق الإلكترونية، في مؤشر إلى أن عملاق صناعة الإلكترونيات في الصين يتقدم بمسيرة مطردة رغم العقوبات الأمريكية.

وبحسب تقديرات وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشهور التسعة السابقة من العام الجاري، سجلت هواوي، ومقرها مدينة شينزين الصينية، زيادة في صافي الأرباح بلغت 118 % إلى 26.4 مليار يوان (3.6 مليارات دولار) خلال الربع السنوي المنتهي في سبتمبر الماضي.

وذكرت بلومبرغ أن مبيعات الشركة سجلت زيادة طفيفة لتصل إلى 145.7 مليار يوان، مضيفة إن هذه الأرقام تتضمن المبيعات المبدئية للهاتف المحمول الجديد «مايت 60 برو»، والذي يشهد إقبالاً واسع النطاق على شرائه منذ طرحته هواوي أغسطس الماضي. ويعمل الهاتف بمعالج جديد فئة 7 نانومتر، وهو من إنتاج الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات المملوكة للدولة في الصين. headtopics.com

ونفدت الكميات المطروحة للبيع من الهاتف الجديد مايت 60 برو من الأسواق الصينية، مما أثار تكهنات بشأن استعادة هواوي لحظوظها في مجال الهواتف المحمولة وتراجع حصة هواتف أيفون التي تهيمن على السوق الصينية لاسيما في ظل البداية المخيبة للآمال للهاتف الجديد أيفون 15.

اقرأ أكثر:

AlBayanNews »

أرباح «إيكسون موبيل» الفصلية تتراجع إلى 9 مليارات دولارأعلنت «إيكسون موبيل»، الجمعة، تراجع أرباحها مقارنة بالفصل ذاته من العام الماضي، فيما تباهت المجموعة بعمليات استحواذ اقرأ أكثر ⮕

أرباح «الإمارات دبي الوطني» تقفز 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهرقفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر، اقرأ أكثر ⮕

أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تتضاعف إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهرقفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر، اقرأ أكثر ⮕

أرباح «شيفرون» الفصلية تتراجع إلى 6.5 مليار دولارأعلنت شركة شيفرون، أرباح الربع الثالث التي جاءت أقل من تقديرات «وول ستريت». اقرأ أكثر ⮕

أرباح «إيني» الإيطالية الفصلية تتراجع 67% إلى ملياري دولارأعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، الجمعة، تراجع صافي أرباحها بنسبة 67% إلى 1.91 مليار يورو ( 2.02 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز... اقرأ أكثر ⮕

50.4 مليار درهم أرباح 13 بنكاً إماراتياً بنمو 51% في 9 شهورقفزت أرباح 13 بنكاً وطنياً بنسبة 51% إلى 50.4 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع أرباح قدرها 33.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. اقرأ أكثر ⮕