11.2 مليون درهم إنفاق برنامج «زايد الخير» على 261 مريضاً

حقق برنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى هذا العام نتائج مهمة، إذ وصل مجموع ما أنفقه دعماً للمرضى 1,679,375 درهم، استفاد منه 51 مريضاً، ليصل مجموع ما أنفقه البرنامج منذ إطلاقه عام 2020، 11,294,479 درهماً، ويبلغ عدد المرضى المستفيدين منه 261 مريضاً.

وأعلن عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية عن مبادرة جديدة تزيد من عطاء البرنامج وتخدم أصحاب الهمم، فقال: «بدأنا برنامج «زايد الخير» الذي يبث على إذاعة الأولى قبل أكثر من ثلاث سنوات بالتعاون والتناوب مع «خيرية دبي» لدعوة المحسنين إلى التبرع لدعم المشاريع الخيرية، واتفقنا على أن تتولى «بيت الخير» دعم علاج المرضى بشكل خاص ممن يعانون وضعاً حرجاً أو أزمة مالية تحول بينهم وبين دفع تكاليف عملية جراحية أو علاج باهظ الثمن، وقد أضفنا له مؤخراً بالتعاون مع جمعية...

وتوجه العوضي بالشكر الجزيل لجمهور المحسنين الذي يتابع برنامج «زايد الخير» الذي يبث حلقاته لمدة ساعتين مساء كل خميس (من 5 - 7 مساء) على إذاعة الأولى على التردد 107.4، مشيداً بتبرعاته السخية وتعاطفه مع المرضى المحتاجين والمعسرين، وفزعته لإنقاذهم، والتي بلغت حتى الآن 11. headtopics.com

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