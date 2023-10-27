10:01 مساء اليوم الإمارات تشهد خسوفاً جزئياً للقمر

تشهد الإمارات والمنطقة العربية والعالم، اليوم، خسوفاً جزئياً للقمر، ويمكن مشاهدة الخسوف بشكل كامل من المنطقة العربية وقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا ومن أقصى شرق الأمريكتين.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي: سيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل عند الساعة 06:01 مساءً بتوقيت غرينتش (10:01 مساءً بتوقيت الإمارات)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظاً بالعين المجردة، في حين سيبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 07:35 مساءً بتوقيت غرينتش (11:35 مساءً توقيت الإمارات)، وعندها يكون الخسوف مرئياً بشكل واضح، وسيصل الخسوف إلى ذروته عند الساعة 08:14 مساءً بتوقيت غرينتش (00:14 صباحاً توقيت الإمارات).

وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 08:53 مساءً بتوقيت غرينتش (00:53 مساءً توقيت الإمارات)، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل عند الساعة 10:27 مساءً بتوقيت غرينتش (02:27 صباحاً توقيت الإمارات). وسيخسف ما نسبته 12.4% من قطر القمر، وتبلغ مدة الخسوف الجزئي ساعة واحدة و18 دقيقة، في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل أربع ساعات و25 دقيقة. headtopics.com

ويحدث الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر إلى الحضيض (أقرب نقطة من الأرض)، وسيكون وقت الخسوف في برج الحمل. وسيكون خسوف القمر الجزئي المقبل الذي يشاهد من أجزاء من المنطقة العربية 18 سبتمبر 2024، والخسوف الكلي المقبل الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 07 سبتمبر 2025.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

المنطقة العربية تشهد خسوفاً جزئياً للقمر مساء غدٍ السبتموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

السبت.. الإمارات تشهد خسوفاً جزئياً للقمرأعلن الحساب الرسمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حدوث خسوف جزئي للقمر السبت... اقرأ أكثر ⮕

دبي تشهد خسوفاً جزئياً للقمر غداً السبتموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

المنطقة العربية تشهد خسوفا جزئيا للقمر مساء غدأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / أكد “مركز الفلك الدولي ” أن العالم سيشهد خسوفا جزئيا للقمر مساء غد (السبت) يمكن مشاهدته بشكل كامل من المنطقة العربية وبقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا وأقصى شرق الأمريكيتين. اقرأ أكثر ⮕

طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياًموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

300 مزايد على 77 سيارة متنوعة بسوق رأس الخورسجل المزاد العلني، الذي نظمته شركة الإمارات للمزادات، مساء أمس الأربعاء الماضي، في سوق السيارات برأس الخور بإمارة دبي، على 77 سيارة متنوعة اقرأ أكثر ⮕