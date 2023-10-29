100 % جودة الرعاية التمريضية في «الإمارات الصحية»

أعلن الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة حققت 100 % في مؤشرات جودة الرعاية التمريضية، و100 % في تطبيق النموذج الإماراتي للصحة المدرسية، مؤكداً أهمية الدور الفاعل والمؤثر الذي تؤديه الكوادر التمريضية، لتوفير أفضل مستويات الخدمات الصحية، بما يسهم بإرساء منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية وضمن رؤية الإمارات 2071.

وكشف الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، عن ارتفاع نسبة التوطين بمجال التمريض والقبالة في المؤسسة إلى 12 %، بعد أن كانت 6 % قبل سنوات عدة، معلناً عن تطبيق خطة لتعزيز استقطاب الكفاءات الوطنية وخصوصاً الشابة، ضمن استراتيجية تعزيز جاذبة التوطين بالتمريض والقبالة.

وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الخامس، برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء ، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال، استعرض خلاله نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2022 - 2026، والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية. headtopics.com

وأوضح الدكتور محمد سليم العلماء، أنه تم تناول الموضوعات المتعلقة بالتعليم المبتكر عالي الجودة وتطوير مهني، والبحث العلمي والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين بمجال التمريض والقبالة، مشيراً إلى أن تعليم التمريض والقبالة يستهدف تخريج عدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة والحاصلة على المعرفة الضرورية، لتلبية أولويات الصحة الوطنية، وتعزيز قدرات الكوادر التمريضية والقبالة والانخراط في الأبحاث والممارسات القائمة على الأدلة والبراهين، بما ينسجم مع سياسة الصحة الوطنية وتطوير السياسات والممارسات.

وذكر الدكتور يوسف محمد السركال، أن نسبة التطوير المهني للكادر التمريضي والقابلات بلغت 100 %، كما وصل عدد موجهي الأداء الاكلينيكي 61 موجهاً تابعاً للمؤسسة، وفيما يتعلق بالتخصصات ضمن الكادر التمريضي للمؤسسة فقد تم اختيار 10 للالتحاق ببرنامج التثقيف بمرض السكري، وتتعاون المؤسسة في برنامجها مع الجهات الأكاديمية وغيرها. headtopics.com

وقال: «تتعاون المؤسسة مع الجامعات في برنامج بناء القدرات في البحث العلمي، حيث تم تنفيذ 3 برامج إلى جانب إجراء 10 بحوث علمية تمريضية للأعوام (2020 - 2022)».

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'الإمارات للخدمات الصحية' تحقق 100 % في مؤشرات جودة الرعاية التمريضيةدبي في 29 أكتوبر / وام / أعلن سعادة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة حققت نسبة 100% في مؤشرات جودة الرعاية التمريضية و100% في تطبيق النموذج الإماراتي للصحة المدرسية مؤكداً أهمية الدور الفاعل والمؤثر الذي تؤديه الكوادر التمريضية لتوفير أفضل مستويات الخدمات الصحية بما يساهم بإرساء منظومة رعاية صحية... اقرأ أكثر ⮕

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