10 ميداليات للإمارات في «البارالمبية الآسيوية»

العرياني ومريم الزيودي لاعبَيْ منتخبي الرماية وألعاب القوى ميداليتين، ذهبية وفضية على التوالي، الجمعة.

ونال العرياني الميدالية الثانية في هذه الدورة، بعد البرونزية التي حققها، في مسابقة البندقية 50 متراً، وضعية الرقود، لنفس الفئة.وواصل بطل الإمارات تفوقه وحصوله على الميداليات الذهبية في كل البطولات الأخيرة التي أقيمت على مستوى العالم، من بينها بطولة العالم في العين 2022، وأولمبياد طوكيو 2020، والألعاب البارالمبية الآسيوية في جاكرتا 2018.

واستطاعت الزيودي تحسين رقمها الذي سجلته في الألعاب البارالمبية الآسيوية الماضية في جاكرتا عام 2018، وهو 5.50 م، واحتلت به المركز الخامس وقتها. وقال: أهدي الميدالية الذهبية إلى القيادة الرشيدة على دعمها واهتمامها برياضة أصحاب الهمم، وهو ما يعطينا دائماً حافزاً لبذل المزيد من الجهد من أجل الوصول إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة وسماع السلام الوطني في مختلف المحافل الدولية والعالمية. headtopics.com

فيما عبّرت مريم الزيودي عن سعادتها البالغة بتحقيق الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة، وفي نفس الوقت تحقيق رقمين آسيوي وشخصي لها جديدين. وعلى صعيد باقي نتائج الجمعة، في الرماية حل عبدالله سيف العرياني خامساً في مسابقة البندقية 50 متراً «3 أوضاع» فئة SH1، وجاءت منى حسن وعائشة الشامسي في المركزين ال11 و ال16 لمسابقة البندقية 10 أمتار، وضعية الرقود لفئة SH2.

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