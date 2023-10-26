10 مغالطات حول سرطان الثدي في «الشهر الوردي»

يثير سرطان الثدي القلق لدى العديد من الناس، وذلك على الرغم من الجهود العالمية المتوالية والحثيثة لرفع مستوى الوعي العام بحقيقة هذا المرض، خصوصاً بعد أن تم اعتماد أكتوبر شهراً للتوعية الخاصة بالسرطان ابتداء من عام 1992، حيث تتم إقامة العديد من الحملات والفعاليات في محاولة للحدّ من انتشار المرض، وكذلك الحد من بعض المغالطات الشائعة حوله، التي تؤثر على النساء والرجال على حد سواء.

يثير سرطان الثدي القلق لدى العديد من الناس، وذلك على الرغم من الجهود العالمية المتوالية والحثيثة لرفع مستوى الوعي العام بحقيقة هذا المرض، خصوصاً بعد أن تم اعتماد أكتوبر شهراً للتوعية الخاصة بالسرطان ابتداء من عام 1992، حيث تتم إقامة العديد من الحملات والفعاليات في محاولة للحدّ من انتشار المرض، وكذلك الحد من بعض المغالطات الشائعة حوله، التي تؤثر على النساء والرجال على حد سواء.

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