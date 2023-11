10 توجهات تقنية استراتيجية أمام المؤسسات في 2024

وتتوقع «جارتنر» أن تكون المؤسسات التي تطبق ضوابط (TRiSM)، بحلول عام 2026، قادرة على تحسين دقة عملية اتخاذ القرار عبر التخلص مما يصل إلى 80% من المعلومات غير المنطقية والمغلوطة.يمثل التطوير المعزز بالذكاء الاصطناعي استخدام تقنياته، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعلّم الآلة لمساعدة مهندسي البرمجيات في تصميم وترميز واختبار التطبيقات. وتسهم هندسة التطبيقات بمساعدة هذا الذكاء في تحسين إنتاجية المطورين، كما تمكّن فرق التطوير من تلبية الطلب المتنامي على البرمجيات اللازمة لعمليات المؤسسات.

وسيقوم 25% من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات، حتى عام 2027، باستخدام مبادرات القوى العاملة المتصلة والمعززة، لتقليل الوقت اللازم لتعزيز كفاءة 50% من الوظائف الرئيسية في المؤسسة.تعد إدارة التعرض المستمر للتهديدات (CTEM) توجهاً، عملياً ومنهجياً، يتيح للمؤسسات التقييم المستمر والمتواصل، لإمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية المادية للمؤسسة والاطلاع عليها واستخدامها.

وتتوقع «جارتنر» أن تنجح المؤسسات، التي ستقوم بحلول عام 2026، بإعطاء الأولوية للاستثمار في الأمن بناء على برنامج لإدارة التعرض المستمر للتهديدات، في خفض نسبة الخروقات الأمنية بنحو الثلثين.يعد العملاء الآليون الذين يُعرفون كذلك باسم العملاء الروبوتيين (custobots)، عناصر اقتصادية غير بشرية قادرة بصورة مستقلة على التفاوض وشراء المنتجات والخدمات لقاء أموال مدفوعة.

