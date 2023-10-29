10 تدخلات إيجابية لتقنية الفيديو

جاء أداء حكام الساحة دون المستوى خلال الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين؛ في حين تألق حكام تقنية الفيديو بتدخلهم الإيجابي في 10 حالات، منها إلغاء ركلة جزاء لصالح بني ياس للتحايل، وإلغاء ركلة جزاء لصالح الإمارات، وإلغاء ركلة جزاء لصالح فريق الشارقة بسبب التحايل، واحتساب الهدف الثاني للوصل بعد إلغائه من قبل مساعد الحكم، وإلغاء ركلة جزاء لحتا لأن الاحتكاك بين اللاعبين كان طبيعياً، والتدخل بمنح لاعب شباب الأهلي لوكا بطاقة حمراء بدلاً من الصفراء بسبب التهور، والتدخل بتأكيد طرد لاعب شباب الأهلي...

وفي المقابل، لم تتدخل تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للنصر في مباراته أمام شباب الأهلي، وكذلك عدم احتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد كلباء، وكان لعدم الاحتساب تأثير مباشر على نتيجة المباراتين، كما لم يظهر الحكم الصربي سردجان يوفاتوفيتش بالمستوى المميز المأمول، بينما ظهر الحكم عادل النقبي الذي أدار لقاء العين مع الإمارات بمستوى طيب، كما ظهر الحكم الشاب سهيل عبدالله الذي أدار مباراة البطائح وعجمان بمستوى طيب في أول ظهور له بدوري المحترفين.