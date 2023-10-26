10 أسباب تجذب المشاركين إلى «تحدي دبي للياقة»

بداية من بعد غدٍ، وعلى مدار 30 يوماً، تنطلق الدورة السابعة من تحدي دبي اللياقة بأجندة واسعة من الفعاليات والحصص التدريبية والأنشطة الرياضية المجانية في جميع أنحاء المدينة.

وتهدف المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، من خلال تشجيع سكان المدينة وزوارها على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية على مدار 30 يوماً، وهناك عوامل عدة تدفع للمشاركة في الفعاليات.

و«مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية»، برعاية هيئة الطرق والمواصلات، و«مركز الجري والدراجات الهوائية» الجديد كلياً، والموجود في «ون سنترال». إضافة إلى ذلك سيضم التحدي 26 مركزاً للياقة البدنية، مع أكثر من 1.000 من حصص اللياقة البدنية والفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء المدينة. headtopics.com

إضافة إلى ذلك ستقام «أضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدّة» من أديداس وليز ميلز، في محاولة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي ستوفر للمشاركين تجربة لا تُنسى، وسيقام أيضاً «تحدي التجديف على الألواح- وقوفاً» في حتا، برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسيكون يوماً مميزاً من اللياقة البدنية، يتضمن جلسات التدريب والتحدي الجماعي وتمارين اليوغا الهادئة عند غروب الشمس.

وسيشهد «تحدي دبي للياقة» لهذا العام أيضاً «ماي دبي نصف ماراثون المدينة»، والدورة الثالثة من «كأس دبي للبادل»، الذي يعد احتفالاً بكل ما يتعلق بالبادل مع بطولات مجتمعية، وجلسات تدريب مجانية في أفضل الأندية في جميع أنحاء المدينة على مدار الشهر. headtopics.com

وتوفر تجربة لياقة بدنية فريدة من نوعها، وستشهد أيضاً دورة هذا العام العديد من الأنشطة، التي تتمحور حول لعبة الكريكت وكأس العالم للكريكت، مما يجمع بين حماسة هذه الرياضة العالمية واللياقة البدنية المجتمعية، ومن المقرر أن يستضيف «أورا سكاي بوول» (AURA Skypool) الشهير في دبي سباق ترايثلون كونه جزءاً من «تحدي دبي للياقة».

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