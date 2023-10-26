1.73 تريليون درهم أصول بنوك دبي بنمو 12 % خلال عام

رفعت بنوك دبي حجم أصولها بنسبة 12% ليصل رصيد الأصول لأكثر من 1.73 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي وبقيمة 180 مليار درهم إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي 2022 والبالغة 1.558 تريليون درهم.

في المقابل ارتفع حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة بحوالي 3.2% خلال تلك الفترة لتحافظ بنوكها على الصدارة بحصة 46.5% من إجمالي الائتمان المحلي لتربو فوق 910 مليارات درهم مقارنة برصيد بلغ 881 مليار درهم العام الماضي.

كما وصلت الودائع إلى 1.113 تريليون درهم مقارنة 1.037 تريليون درهم العام الماضي، فيما ارتفع الائتمان من قرابة 814 مليار درهم إلى 876 مليار درهم أغسطس 2023، بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 298.8 مليار درهم من إجمالي الأصول المصرفية حتى أغسطس مرتفعة من 268.4 مليار درهم العام الماضي وارتفعت الودائع من 177 ملياراً إلى 198 مليار درهم وكذلك الائتمان من 156.5 ملياراً إلى ما يتجاوز 167 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 51.6 مليار درهم مقابل 39.2 مليار درهم في أغسطس 2022. headtopics.com

وأوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن الدرهم شكّل الحصة الأكبر من تلك الودائع بحوالي 58.4 % من إجمالي تلك الودائع، بحوالي 418.1 مليار درهم، فيما اختصت العملة الأجنبية بإجمالي 297 مليار درهم. وجاء الدرهم بدوره بالحصة الأكبر منها بأكثر من 72 %، وبقيمة قاربت 676 مليار درهم، فيما وازت الودائع بالعملة الأجنبية حوالي 259.38 مليار درهم.مقابل ذلك، أوضحت النشرة الصادرة عن المركزي ارتفاع الودائع الادخارية بنسبة 6.7 %، لتصل إلى 262.33 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 246 مليار درهم بنهاية ديسمبر العام الماضي.

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