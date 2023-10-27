1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.65 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 245 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 694.96 مليون درهم و199 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 409.99 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74.78 مليون درهم في منطقة اليفرة 1 تليها مبايعة بقيمة 64.88 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 58.5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 231.45 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 26.63 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9.9 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.32 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 13.16 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى. headtopics.com

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 14.91 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 30.52 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 53.9 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 522.73 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 397.09 مليون درهم و72 رهن فلل وشقق بقيمة 125.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 280.85 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 65.02 مليون درهم. headtopics.com

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 21.21 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5.3 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.79 ملايين درهم.

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