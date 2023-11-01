1.46 مليون اشتراك جديد بخدمات الاتصالات خلال 12 شهراً في الإمارات

ووصل إجمالي عدد مشتركي «اتصالات من إي آند» في الإمارات، بنهاية الربع الثالث، إلى 14 مليون مشترك، بزيادة 700 ألف مشترك، والذين بلغ عددهم 13.3 مليون مشترك، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام 2022 بنمو 5.26%.
وبلغ عدد مشتركي «دو» 8.67 مليون مشترك، مقارنة بـ 7.91 مليون مشترك، بنهاية الربع الثالث 2022 بزيادة 763 ألف اشتراك أو 9.4%، مقارنة بنهاية الربع الثالث 2022. وبلغت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت لدى «دو» 573 ألف مشترك في خدمات النطاق العريض بنمو 12.4% على أساس سنوي، مستقطبة أكثر من 13 ألف مشترك جديد.
ونمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك في «دو» 14.7% إلى 7.4 مليون مشترك، بنهاية الربع الثالث 2022، ونمت قاعدة عملاء خدمات النطاق العريض بنسبة 53.8%، مقارنة بالربع نفسه من العام 2021، لتصل إلى 510 ألف مشترك، حيث تمكنت الشركة من استقطاب 37 ألف مشترك جديد، خلال الربع الثالث 2022.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
WAMNEWS: 387.6 مليون درهم صافي أرباح حديد الإمارات أركان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أعلنت شركة 'حديد الإمارات أركان' اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث حققت المجموعة نتائج إيجابية بتحقيق صافي أرباح يبلغ 387.6 مليون درهم مقارنة بـ 383.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕