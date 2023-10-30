' وفر ' يعزز الوعي الادخاري والاستثماري بالتعاون مع 'رواد'

الشارقة في 30 أكتوبر / وام / عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة في برنامج "وفر " بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" اليوم ورشة عمل تحت عنوان "ادخارك هو قرارك" وذلك بمقر الجامعة القاسمية بالشارقة. تستمر الورشة يومين مستهدفة موظفي حكومة الشارقة ويتحدث خلال جلساتها كل من فاطمة الزرعوني رئيس قسم العضوية وحمده الحمادي إداري أول تمويل من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد".

و استعرضت الورشة قصص النجاح من المشاريع التي تم احتضانها من قبل مؤسسة "رواد" و مختلف التجارب المميزة بهدف تحفيز الموظفين لبدء أعمالهم ومشاريعهم الخاصة. و قالت جواهر سيف العود مدير مكتب الفعاليات والأنشطة بدائرة الموارد البشرية بالشارقة مدير برنامج وفر للخصومات أن مخرجات الورشة تسهم في تمكين المشاركين من اتخاذ القرارات الداعمة لبدء المشاريع الاستثمارية كما تمثل الورشة مساحة إثرائية لتبادل الخبرات وبناء الرؤى والحلول الادخارية.

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