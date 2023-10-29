' زايد للإسكان ' يستعرض توجهاته المستقبلية خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي الأول في سلطنة عُمان

مسقط في 29 أكتوبر / وام / تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، في المعرض المصاحب للأسبوع الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه سلطنة عمان، ويندرج ضمن مبادرات لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلق صباح اليوم "الأحد وتستمر فعالياته حتى 31 من أكتوبر الجاري.

وقال سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:" تحرص وزارة الطاقة والبنية التحتية، عبر برنامج الشيخ زايد للإسكان، على إثراء مشاركتها في هذا الحدث الخليجي باستعراض مجموعة متكاملة من جهودها الإسكانية، ومبادراتها الريادية التي تدعم توجهاتنا في قطاع الإسكان، وبما يلبي طموحات حكومة الإمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أولية لدى القيادة الرشيدة في الدولة".

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