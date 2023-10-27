'يويفا' يتلقى أكثر من 20 مليون طلب لشراء تذاكر بطولة أمم أوروبا 'يورو 2024'

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة تلقيه أكثر من 20 مليون طلب لشراء تذاكر بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تقام العام المقبل في ألمانيا، وذلك خلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر.

وكان متاحا أكثر من 2ر1 مليون تذكرة، بأسعار تبدأ من 30 يورو (73ر31 دولار)، في أرخص فئة لمباريات دور المجموعات، في المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر، التي انتهت يوم 26 أكتوبر. وسيتم تخصيص التذاكر عبر قرعة ستقام يوم 14 نوفمبر المقبل.

وقال مارتين كالين، مدير المسابقات باليويفا :" يتزايد الترقب الخاص ببطولة أمم أوروبا في ألمانيا بشكل يومي. العدد الاستثنائي لطلبات التذاكر هو شهادة على الجاذبية المستمرة للبطولة والاهتمام العالمي بها من قبل الجماهير". headtopics.com

وجاء ما يقرب من 65 في المئة من الطلبات من ألمانيا، يليها إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والنمسا. في المجمل تلقى يويفا طلبات لشراء التذاكر من 206 دول. ومن خارج أوروبا جاءت أكثر الطلبات من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين والمكسيك. ما يقرب من 525 تذكرة تم طلبها من تلك الدول.

وتم طلب شراء أكثر من 2 مليون تذكرة للمباراة النهائية التي ستقام يوم 14 يوليو في الملعب الأولمبي ببرلين. ويعد هذا الرقم هو 33 ضعف طاقة استيعاب الملعب، وفقا لما ذكره يويفا. وتقام المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر عقب قرعة دور المجموعات التي تقام يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث ستكون مليون تذكرة متاحة للبيع. headtopics.com

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