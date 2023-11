'ويز إير' تبدأ عملياتها من مبنى المسافرين (أ) في مطار أبوظبي الدولي الجديد

وسيضمن مبنى المسافرين (أ) تجربة متميزة للمسافرين من خلال دعم الربط بين الوجهات والأعمال والتجارة والسفر، كما سيعزز من منظومة النقل الجوي المحلية لتمكينها من تنمية أعداد الزوار الإقليميين والدوليين القادمين إلى الإمارة للتعرف على ما توفره من فنون وعادات وتقاليد وضيافة.

واحتفت ويز إير أبوظبي بالانتقال إلى المبنى الجديد من خلال إطلاق أولى رحلاتها من أبوظبي إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة، حيث سيوفر المسار الجديد تجربة سفر مباشرة وسلسلة بأسعارٍ مقبولة للسياح وسكان دولة الإمارات ومصر والمنطقة. إذ سيجري تشغيل الرحلات بين القاهرة وأبوظبي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، ويمكن شراء التذاكر من موقع wizzair.com وتطبيق ويز إير أبوظبي على الأجهزة المحمولة بأسعارٍ تبدأ من 199 درهماً إماراتياً.

وبهذا الصّدد، قال المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي يوهان إيدهاغن: "يسُرنا أن نكون أول شركات الطيران التي تبدأ عملياتها من مبنى المسافرين (أ) الحديث والمتطور، حيث يعتبر الانتقال إلى المبنى الجديد وإطلاق المسار الجديد إلى سفنكس في القاهرة إنجازاً كبيراً ضمن خططنا للنمو على صعيد تعزيز مساهمتنا بوصفنا لاعباً أساسياً في نمو قطاع النقل الجوي في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارات باعتبارها بوابة ومركزاً عالمياً للنقل الجوي.

من جهتها، قالت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي إيلينا سورليني: "تلعب ويز إير أبوظبي دوراً رئيسياً في عمليات شركات الطيران الوطنية لدينا، وتواصل الشركة خططها التوسعية لزيادة سعة المقاعد لديها من خلال إضافة طائرات جديدة إلى أسطولها المتنامي، ونسعى من خلال إطلاق عمليات مبنى المسافرين (أ) بمطار أبوظبي الدولي إلى تعزيز البنى التحتية المساهمة في دعم الشركات الوطنية للنمو وتحقيق خطط الامارة الاستراتيجية لاستقطاب السياح إلى أبوظبي".

