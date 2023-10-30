'وزارة الصناعة' و'إيدج' تطلقان سلسلة من المبادرات لتسريع التحول التكنولوجي

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجموعة إيدج، تحت مظلّة "مركز تمكين الصناعة 4.0" المشترك، أحدث برامجها التدريبية "Leadership 4.0" إضافة إلى برنامج "Tour 4.0"، لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني، وتمكين القادة الصناعيين من تبنّي التقنيات التحويلية وتفعيل الممارسات المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة إلى جانب التعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة.

0» بأنها مبادرة رئيسية تستهدف تمكين القادة الصناعيين من الاطلاع على القوة التحويلية نحو التقدم المتطور، وتعزيز تبادل الأفكار، وتنمية ثقافة التحسين المستمر في الآداء من خلال إطلاق Tour 4.0 ما يمهد الطريق الأمثل نحو تشكيل مستقبل صناعتنا". ويهدف البرنامج التدريبي الجديد "Leadership 4.

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