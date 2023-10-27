'وام' تبحث التعاون مع المؤسسات الإعلامية التركية ومشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام

اسطنبول في 27 أكتوبر / وام / بحث وفد وكالة أنباء الإمارات "وام" برئاسة سعادة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة، سبل تعزيز التبادل الإخباري مع المؤسسات الإعلامية في جمهورية تركيا، ومشاركتها في الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد "وام" إلى عدد من المؤسسات الإعلامية التركية، وذلك في إطار مشاركة الوفد في الاجتماع الـ 51 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ "أوانا"، الذي عقد في اسطنبول تحت شعار “محاربة الأخبار المضللة".

كما زار الوفد مجموعة دميروران Demirören التركية، والتي تعد واحدة من أكبر المجموعات الإعلامية التركية حيث تضم 8 قنوات تلفزيونية أشهرها CNN التركية وقناة دي Kanal D ، بجانب 11 صحيفة ومجلة بالإضافة إلى الإذاعات التابعة لها، وزار الوفد مدرسة الإعلام التابعة للمجموعة والتي تقوم بتدريب وتأهيل الشباب للعمل في المجال الإعلامي.

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