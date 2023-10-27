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- برعاية هزاع بن زايد.. بطولة العالم للكاتا تنطلق غداً بمشاركة 35 دولة.- أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المري.- ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة "قادة اليوم للغد 2023" بكليات التقنية العليا - مجموعة العمل المالي تؤكد خلال الجلسة العامة في باريس إجراءها زيارة ميدانية للإمارات- كأول طبيبة إماراتية وعربية .. منى تهلك رئيسا للاتحاد الدولي للمستشفيات.- خلال منتدى "الطريق إلى COP28"..

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وام حتى الساعةأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها (وام) حتى الساعة:.- رئيس الدولة يستقبل منتخب الإمارات للجوجيتسو ومجلس إدارة الاتحاد.- رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع البريطاني.- رئيس الدولة يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي.- رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده . اقرأ أكثر ⮕

باسم يوسف يوقع كتابه في «الشارقة للكتاب»يعيش جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل عند الساعة 8:00 مساءًrn اقرأ أكثر ⮕

«كلاسيكو» ناري بين برشلونة والريال | صحيفة الخليجألمح مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، إلى إمكانية عودة بعض نجومه المصابين للمشاركة في «الكلاسيكو» الناري الذي يقام الساعة اقرأ أكثر ⮕

7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيوليشهد نادي العين للفروسية والرماية والجولف، في الساعة الخامسة من مساء السبت، انطلاقة موسم السباقات الجديد، عبر حفله الأول الذي اقرأ أكثر ⮕

4 مباريات في دوري الدرجة الأولى السبتتقام،السبت، 4 مباريات في افتتاح الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم؛ حيث يلتقي عند الساعة الرابعة و50 دقيقة مساء، العروبة المتصدر مع مضيفه الذيد... اقرأ أكثر ⮕

4 مباريات في دوري الدرجة الأولى اليومتقام، اليوم السبت، 4 مباريات في افتتاح الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم؛ حيث يلتقي عند الساعة الرابعة اقرأ أكثر ⮕