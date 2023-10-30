'والله عيب'.. طفل من غزة يناشد العالم لإيقاف الحرب

وقال الطفل إنه ذاهب لشحن الجوال عند الجيران، مضيفاً"أنهم خائفين من الحرب.. بدنا كهرباء.. هذا ظلم.. أنهوا الحرب.. أمانة تنهوا الحرب.. عيب والله عيب يا ناس".

وصباح الاثنين، قال التلفزيون الفلسطيني إن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت في مناطق شمال قطاع غزة. وكانت خدمات الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت قد عادت تدريجيا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، بعد توقفها بشكل شبه تام منذ يوم الجمعة.ويشهد قطاع غزة، الاثنين، يوماً جديداً من الغارات المكثفة والتصعيد في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلقتها إسرائيل ضد حماس منذ 3 أسابيع، عقب الهجوم المباغت الذي شنته عناصر الحركة في الداخل الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وقتل في القصف الإسرائيلي أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس. وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون قضوا يوم الهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 أسيرا"بينهم الكثير من العمال الأجانب" وفق السلطات الإسرائيلية.يوم جديد من التصعيد في غزة.. غارات واشتباكات عنيفة ودعوات لإيصال المساعدات headtopics.com

صفارات الإنذار تدوي في سديروت وحيفا.. غارة إسرائيلية قرب مقر لوكالة الأونروا في مدينة غزة وقصف مدفعي تجاه مخيم النصيرات وسط القطاعمتحدثة عسكرية إسرائيلية: هاجمنا نحو 600 هدف لحماس في غزة خلال 24 ساعة.. مقتل 20 من عناصر حماس وهدم بنى تحتية في غزة الليلة الماضية

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