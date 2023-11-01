'مهرجان دبي للمفروشات 2023 'يختتم فعاليات دورته الخامسة

ويكتسب المهرجان أهمية كذلك لشركائنا في قطاع التجزئة لمساهمته الواضحة في زيادة مبيعات المتاجر المتخصصة بكل ما يتعلق بقطاع المفروشات كما أنه يوفر أيضاً فرصاً للترويج للعلامات التجارية المحلية للمنازل والأثاث وأيضا إظهار مواهب المصممين في الإمارات ما يعزز من صدارة دبي في مجال التصميم والابتكار..ومع ختام هذه الدورة من مهرجان دبي للمفروشات فقد تلقى ردود فعل وآراء إيجابية من شركائنا في القطاع ونتطلع إلى مواصلة العمل معهم لتحقيق المزيد من الازدهار على مدار العام".
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