'مبادلة للرعاية الصحية دبي' تتعاون مع 'تحدي دبي للياقة' لتشجيع الأفراد على تعزيز صحتهم

دبي في 27 أكتوبر / وام / وقعت "مبادلة للرعاية الصحية دبي" - إحدى شركات" M42 " - اتفاقية تعاون مع "تحدي دبي للياقة" ستصبح بموجبها شريك التحدي لتشجيع أفراد المجتمع في دبي على تعزيز صحتهم عبر ممارسة التمارين البدنية المنتظمة.

ومع امتلاكها لفريق رعاية متمرس ومتعدد التخصصات يضم أمهر المتخصصين في جراحة العظام والطب الرياضي والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والتغذية وإدارة الوزن وطب الأسرة وغير ذلك ، تساعد "مبادلة للرعاية الصحية دبي" المرضى على اتباع أسلوب حياة نشط بطريقة آمنة وفعالة.

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