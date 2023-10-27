'مبادلة' تصدر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

ويعد هذا الإصدار واحداً من أعلى الإصدارات التي حظيت بفائض اكتتاب في عام 2023، حيث وصل فائض الاكتتاب إلى 9.1 ضعفاً فيما سيتم استثمار عائدات السندات في فئات استثمار متوافقة مع شبكة التمويل الأخضر.وساهمت هذه الصفقة في تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جلب مستثمرين جدد، حيث جاءت نسبة كبيرة من الإقبال من جهات استثمارية جديدة لم تستثمر من قبل في سندات خاصة بـ"مبادلة".

وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار :"يظل الاستثمار المسؤول عنصراً أساسياً في نهج أعمال "مبادلة" منذ إنشائها وما يزال يمثل ركيزة أساسية في طريقة استثمارنا حتى اليوم. وتحرص مبادلة على التعاون مع الحكومات ومؤسسات الأعمال وشركات الاستثمار الرائدة في العالم من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم".

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