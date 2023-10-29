'مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية'...جهود استثنائية في مجال الاستدامة

وضمن مبادراتها في هذا الشأن أطلقت المؤسسة “جائزة للتعدين المستدام ”وهي جائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة، كأول جائزة للتعدين المستدام في الشرق الأوسط، لتكريم المتميزين سنويا من مؤسسات وأفراد داخل وخارج الدولة، وعرض أفضل الإنجازات في هذا المجال وسيتم تشكيل مجلس أمناء للجائزة من المختصين والخبراء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن المؤسسة أطلقت أيضا مبادرة “بالاستدامة شراكة” تحت شعار “أنتم شركاؤنا في الاستدامة”، تماشياً مع عام الاستدامة، والأجندة الوطنية للدولة التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتضمنت توزيع شتلات نباتية على المتعاملين تجسيداً للشراكة الفاعلة بين المؤسسة والمعنيين بخدماتها وإشراكهم وحثّهم على تبنّي أفضل الممارسات المستدامة وبيان مدى الأهمية البيئية والاقتصادية والجمالية لهذه النباتات.

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