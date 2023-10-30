'مؤتمر الناشرين' يحتفي بالفائزين بجائزة 'الشارقة لحقوق النشر'

الشارقة في 30 أكتوبر / وام / شهد "مؤتمر الناشرين" في دورته الـ13 الإعلان عن الفائزين بالدورة الثانية من جائزة "الشارقة لحقوق النشر" التي تنظمها "هيئة الشارقة للكتاب" للاحتفاء بالمساهمات الرائدة لخبراء حقوق النشر في حماية رأس المال الفكري للكتاب والمبدعين من أي انتهاكات ومخالفات واستخدام غير مصرّح به وتمكين هذا القطاع العالمي ودعم فرص نموّه.
وتوزعت الجوائز على ثلاث فئات حيث حصلت شركة Hegas من السويد عن فئة الناشرين فيما كانت فئة القراءة القابلة للوصول من نصيب جمعية Chetana Charitable Trust من الهند أما جائزة فئة الإشادة الخاصة فجاءت من نصيب "مؤسسة كلمات" من دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
بدور القاسمي تطلق جوائز 'ببلش هير' للتميّز تقديراً للناشرات الاستثنائياتالشارقة في 30 أكتوبر / وام / أطلقت الشيخة بدور القاسمي مؤسسة مجموعة كلمات ومبادرة 'ببلش هير' PublisHer جوائز 'ببلش هير' للتميّز تقديراً لمحترفات النشر المتميّزات اللواتي أحدثن فرقاً إيجابياً ملموساً في صناعة الكتاب. اقرأ أكثر ⮕