'لا أدوار قتالية'.. قوات أميركية خاصة تصل إسرائيل

وصرح كيربي للصحافيين:"أستطيع أن أقول إن هناك العديد من الضباط العسكريين الذين يتمتعون بالخبرة المناسبة، ونوع الخبرة التي نعتقد أنها ذات صلة بنوع العمليات التي تجريها إسرائيل والتي قد تقوم بها في المستقبل، سافروا إلى هناك لعرض وجهة نظرهم، وكذلك لطرح أسئلة صعبة. تلك الأسئلة الصعبة التي طرحناها على زملائنا الإسرائيليين منذ بداية عملياتهم".

وأضاف مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس" أن الجنرال الأميركي جيمس غلين من قوات مشاة البحرية الأميركية، الذي أرسل لتقديم المشورة، سبقت له قيادة العمليات الخاصة لقوات مشاة البحرية وشارك في العمليات ضد تنظيم"داعش" في العراق.ووفق"أكسيوس"، فإن غلين والعسكريين الأميركيين الآخرين لا يديرون العمليات، إنما يقدمون المشورة العسكرية للجيش الإسرائيلي بشأن عملياته في غزة، التي تركز بشكل مبدئي على الغزو البري الإسرائيلي المرتقب للقطاع.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعمليات برية توسعت منذ مساء الجمعة، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 8796 شخصاً، معظمهم مدنيين، وبينهم 3648 طفلاً، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.الجيش الإسرائيلي ينشر خارطة لتوغله بغزة: الاجتياح البري وشيك

في ظل القصف المتواصل والتوغل البري في قطاع غزة، ألقت المروحيات الإسرائيلية اليوم الأربعاء منشورات تقول فيها إن الوقت بدأ ينفد ولحظة الاجتياح البري ...بعد عشرات الهجمات التي تعرضت لها قواعد أميركية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الماضية، أكدت إيران أن لا علاقة لها بتلك الحوادث.وشدد وزير الداخلية ...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA_BRK »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EMARATALYOUM: 300 خبير يوجهون رسالة لنتنياهو: أنت لا تفهم حجم الأزمة على اقتصاد إسرائيلتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «كمائن حماس» وهجوم إسرائيل البري.. ماذا يحدث في عمق غزة؟أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قوات مشتركة للجيش بقيادة قوات برية تخوض معارك ضارية في عمق قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «كمائن حماس» وهجوم إسرائيل البري.. ماذا يحدث في عمق غزة؟أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قوات مشتركة للجيش بقيادة قوات برية تخوض معارك ضارية في عمق قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إسرائيل تسقط مسيّرة فوق البحر الأحمرأعلنت إذاعة راديو إسرائيل، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «ناتو» يحث إسرائيل على حماية المدنيين في غزةدان أمين عام حلف شمال الأطلسي ( ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء هجمات حركة «حماس» على إسرائيل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: النفط يتراجع 2% مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب في الإمداداتانخفضت أسعار النفط بأكثر من 2%، الاثنين، مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕