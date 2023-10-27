'كي انفست' توقع مذكرة تفاهم مع 'توبير' لتطوير مشروع سياحي على جزيرة المرجان في رأس الخيمة

وقالت شينج كوتسيلا مديرة الذراع الاستثماري في “كي أنفست” : "سعداء بهذا الاستثمار السياحي الجديد مع شركة توبير التي قامت مؤخرا بشراء أرض سياحية على شواطىء الجزيرة بجانب فندق ومنتج موفنبيك جزيرة المرجان أيقونة المشاريع السياحية في رأس الخيمة”.

وأضافت أن الذراع الاسثماري للشركة لديه العديد من المشاريع التي تهدف إلى تطوير الجزيرة، ودعم تطلعاتها، وتسهم في استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل من جزيرة المرجان وجهة فريدة للاستثمار العقاري الواعد تواكب رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية فريدة وتعزز موقع رأس الخيمة على الأجندة السياحية الإقليمية والعالمية.

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